В Умани спасатели вытащили из огня пятерых хасидов

Новости Украины:Спасатели потушили пожар в квартире где прожевывают хасиды.

В ГСЧС Украины в Черкасской области сообщили, что уманские спасатели ликвидировали пожар в квартире, вкоторой временно прожевывают хасиды-паломники.

Пожар начался на чердаке жилого доме. Возгорание заметили сами хозяева. Сначала они пытались потушить пожар своими силам. После того как у них ничего не получилось, они решили позвонить пожарным.

"На месте пожара работал личный состав дежурного караула 14-й государственной пожарно-спасательной части. Оперативным и профессиональным действиям специалистов ДСНС дом удалось спасти, пожар был ликвидирован в 3:41 ", - добавили в ДСНС.

Во время борьбы с огнем спасатели из комнат дома совершили эвакуацию в безопасное место 5-ти хасидов. Как стало известно, причиной пожара стало короткое замыкание электросети. Погибших и травмированных в результате пожара нет.