Землетрясения всколыхнуло Закарпатье

Новости Украины:Легкое землетрясение зафиксировано вблизи села Колочава Межгорского района.

Вчера, 28 сентября, в Закарпатье было зафиксировано землетрясение.

Об этом сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА на своей странице в Facebook.

Землетрясения произошло районе села Колочава Межгорского.

Происшествия произошло около 15:45. Координаты эпицентра: широта 48.36 град., долгота 23.69 град. Магнитуда по длине записи MD=2.0; глубина гіпоцентру 3.8 км.

В то же время жители не почувствовали землетрясения.

В департаменте отмечают, что сегодня опасных явлений погоды не ожидается.

Как сообщалось ранее, индонезия приходит в себя после сильного землетрясения. Из-за подземных толчков погибло двадцать человек, среди которых и маленькая девочка. Землетрясение магнитудой в 6,5 балов, произошло в восточной части страны, в провинции Малуку.