Землетрясения всколыхнуло Закарпатье

Вчера, 28 сентября, в Закарпатье было зафиксировано землетрясение.
Об этом сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА на своей странице в Facebook.
Землетрясения произошло районе села Колочава Межгорского.
Происшествия произошло около 15:45. Координаты эпицентра: широта 48.36 град., долгота 23.69 град. Магнитуда по длине записи MD=2.0; глубина гіпоцентру 3.8 км.
В то же время жители не почувствовали землетрясения.
В департаменте отмечают, что сегодня опасных явлений погоды не ожидается.
Как сообщалось ранее, индонезия приходит в себя после сильного землетрясения. Из-за подземных толчков погибло двадцать человек, среди которых и маленькая девочка. Землетрясение магнитудой в 6,5 балов, произошло в восточной части страны, в провинции Малуку.