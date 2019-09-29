В Киеве изменят маршрут троллейбусов: детали

Новости Украины:Изменения будут происходить из-за ремонта контактной сети на ул. Степана Бандеры.

В ночь на 30 сентября будет изменен маршрут троллейбусов № 30 ”ул. Кадетский Гай - ул. Милославская”.

Как сообщили в КП "Киевпастранс", изменения будут происходить из-за ремонта контактной сети на ул. Степана Бандеры.

Последние отправления троллейбусов по собственному маршруту: от ул. Кадетский Гай - в 22:25, 22:40; от ст. м "Почайна" в направлении ул. Милославская - в 23:12, 23:27; от ул. Милославская - в 23:42, 23:57.

Напомним, 30 сентября восстановят движение трамваев №1 и №3 и троллейбуса №27К.