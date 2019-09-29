Не игрушки: в Одесской области мальчик случайно застрелил своего знакомого

Новости Украины:В Одесской области 12-летний мальчик застрелил из ружья подростка, пришедшего к нему в гости.

Сегодня в Беляевском районе Одесской области 12-летний мальчик застрелил из ружья подростка, пришедшего к нему в гости.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, трагедия произошла в одном из сел указанного района.

Предварительно установлено, что 15-летний пострадавший находился в гостях у 12-летнего знакомого.

"Мальчик решил похвастаться охотничьим ружьем своего деда. Он взял оружие в руки, которое внезапно выстрелило. В результате, 15-летний подросток получил ранение в область груди. От полученного ранения ребенок умер", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Сотрудниками полиции решается вопрос о квалификации данного события.