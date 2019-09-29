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Не игрушки: в Одесской области мальчик случайно застрелил своего знакомого

Не игрушки: в Одесской области мальчик случайно застрелил своего знакомого
21:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:В Одесской области 12-летний мальчик застрелил из ружья подростка, пришедшего к нему в гости.

Сегодня в Беляевском районе Одесской области 12-летний мальчик застрелил из ружья подростка, пришедшего к нему в гости.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, трагедия произошла в одном из сел указанного района.

Предварительно установлено, что 15-летний пострадавший находился в гостях у 12-летнего знакомого.

"Мальчик решил похвастаться охотничьим ружьем своего деда. Он взял оружие в руки, которое внезапно выстрелило. В результате, 15-летний подросток получил ранение в область груди. От полученного ранения ребенок умер", - говорится в сообщении.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Сотрудниками полиции решается вопрос о квалификации данного события.

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Стрельба, Одесская область, Нацполиция.
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