В столице автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

Новости Украины:В Киеве авто насмерть сбило женщину.

В Голосеевском районе Киева автомобиль насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщили УНН в пресс-службе главного управления Национальной полиции Киева.

"Действительно, произошло такое ДТП", - сообщили в пресс-службе ГУНП.

По словам собеседницы, трагедия произошла около 17:00.

"В результате на въезде на нерегулируемый пешеходный переход водитель совершил наезд на женщину, которая в результате полученных травм скончалась на месте", - сказала она.

В полиции отметили, что на месте работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства и детали.