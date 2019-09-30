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Боевики применили запрещенные минометы в зоне ООС

Боевики применили запрещенные минометы в зоне ООС
13:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Боевики 6 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, потерь нет.

Незаконные вооруженные формирования шесть раз нарушили режим тишины на линии боевого соприкосновения на востоке Украины с начала суток, из них трижды – с применением минометов.

Об этом сообщается в сводке, опубликованной на официальном сайте Министерства обороны Украины в понедельник.

"По имеющейся информации, в результате вражеских прицельных обстрелов с начала текущих суток боевых потерь среди наших защитников Украины нет", - говорится в сообщении.

Ситуация в ООС: обстрелы продолжают усиливаться

Кроме минометов боевики использовали вооружение БМП, стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и автоматические станковые гранатометы.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРЛО, ОРДЛО, ОДЛО, ООС.
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