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В Черкассах эвакуируют многоэтажку: что случилось (Фото)

В Черкассах эвакуируют многоэтажку: что случилось (Фото)
15:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ck.dsns.gov.ua

Новости Украины:В Черкассах после инсектицидных работ эвакуируют подъезд многоэтажки, семь человек уже на обследовании в больнице.

Спасатели проводят эвакуацию жителей многоэтажного дома в Черкассах из-за угрозы отравления, семь человек, в том числе пятеро детей, доставлены в больницы для дополнительного обследования.

Об этом сообщается на сайте Управления ГСЧС в Черкасской области.

"После проведения инсектицидных работ в подвале первого подъезда жилого дома на улице Крылова, люди начали массово обращаться за медицинской помощью. Сейчас идет эвакуация пострадавших, спасатели на свежий воздух вывели 20 человек", - говорится в сообщении.

Часть людей отказались от эвакуации, находятся на балконах и ждут, когда минет опасность. Спасатели в средствах защиты проводят поквартирный обход, во время которого информируют людей об опасности отравления.

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На месте происшествия работают 6 карет "скорой медицинской помощи". Кроме спасателей и медиков на месте происшествия также работают все службы экстренного вызова.

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Черкассы, Эвакуация, ГСЧС.
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