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"ДТЭК Востокэнерго" предупредило о намерении отключить Луганскую ТЭС 1 октября

"ДТЭК Востокэнерго" предупредило о намерении отключить Луганскую ТЭС 1 октября
00:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Графики таких ограничений составляются и утверждаются заранее, в том числе на базе данных, которые подает региональный оператор системы распределения - ЛЭО.

"ДТЭК Востокэнерго" уведомило системного оператора НЭК "Укрэнерго" об отключении Луганской ТЭС от энергосистемы утром 1 октября в связи с приостановкой поставок природного газа, на котором станция работает более месяца из-за отсутствия угля антрацитовой группы.

"В случае остановки работы Луганской ТЭС и с целью недопущения полного обесточивания севера Луганской области "Укрэнерго" будет вынуждено применить графики аварийного отключения потребителей электроэнергии", - указано в сообщении НЭК.

"Графики таких ограничений составляются и утверждаются заранее, в том числе на базе данных, которые подает региональный оператор системы распределения - ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО). Это необходимо для того, чтобы предотвратить автоматическое и неконтролируемое диспетчерами обесточивание региона в случае остановки Луганской ТЭС. От слаженной работы дежурного персонала Луганской ТЭС, НЭК "Укрэнерго" и "ЛЭО" при остановке станции и применения графиков аварийных отключений зависит стабильность функционирования энергосистемы", - отметил главный диспетчер "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

По данным системного оператора, режим аварийных отключений будет зависеть от объемов поставки топлива на предприятие. "Укрэнерго" необходимо будет вводить меры ограничения потребления в регионе от 20 до 140 МВт, в зависимости от времени суток. Величина ограничения зависит от перетока мощности по линиям 110 кВ "Соль - Бахмутская - Юбилейная" и "Сватово - Куриловка", которые являются единственной связью Луганского региона и объединенной энергосистемой (ОЭС) Украины.

Согласно утвержденным графикам, отключению подлежит до 50% всех потребителей севера Луганской области. Неприменение графиков при отсутствии топлива на ТЭС может привести к полному обесточиванию всего региона.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что такой ситуации можно было бы избежать в случае обеспечения стабильной поставки угля с контролируемой территории железной дорогой или решения вопроса обеспечения ЛуТЭС природным газом.

"Во избежание аварийной ситуации в Луганской области системный оператор обратился в Министерство энергетики и защиты окружающей среды, Государственную службу по чрезвычайным ситуациям и Службу безопасности Украины с просьбой вмешаться в ситуацию и обеспечить поставки топлива на Луганскую ТЭС", - отметли в НЭК.

Как сообщалось, работающая в обособленном "острове" Луганская ТЭС в конце июля из-за отсутствия поставок угля из РФ перешла на использование природного газа. Почти через месяц, 25 августа, ТЭС перешла на работу одним энергоблоком для уменьшения объемов использования газа. Перед этим, 14 августа, Кабинет министров, возглавляемый на то время Владимиром Гройсманом, обязал НАК "Нафтогаз Украины" продавать газ для нужд Луганской ТЭС по заниженной цене, но на следующий день уведомил об отказе от этой идеи и планах найти решение по обеспечению субъектов генерации Луганской области энергоносителями без применения регулируемой специальной цены.

Поставки угля на Луганскую ТЭС с апреля 2017 года осуществляются с актива "ДТЭК" в РФ – шахтоуправления "Обуховская" (Ростовская обл.), так как станция может получать уголь по железной дороге только с российской территории. Железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет. С июня 2019 года Российская желдорога не подтверждает отгрузку угля в адрес Луганской ТЭС из-за невыдачи соответствующих квот.

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В настоящее время из объединенной энергосистемы Украины по цепочке воздушных линий 110 кВ можно обеспечить для области только 80 МВт. В случае остановки Луганской ТЭС на контролируемой территории области возникнет дефицит мощности в 140-220 МВт. Ранее в ДТЭК заявляли о готовности начать работы по переоборудованию блоков ТЭС с антрацитового на газовый уголь после принятия государством решения о строительстве железной дороги на станцию для доставки угля с территории Украины.

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Луганская область, ТЭС, Лео, 1 октября, ДТЭК Востокэнерго.
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