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В Ровенской области 12 человек отравились магазинными сладостями

В Ровенской области 12 человек отравились магазинными сладостями
03:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Медики проинформировали, что у больных, которые первыми обратились за медицинской помощью, выделена сальмонелла энтеритидис.

В г.Березно Ровенской области произошло массовое отравление приобретенными в магазине райцентра кондитерскими изделиями, госпитализировано 12 человек, сообщили в Ровенской областном лабораторнмом центре Министерства здравоохранения.

"Число пострадавших после употребления кондитерских изделий, приобретенных в магазине "Калач" увеличилось до 12 человек. Среди заболевших 4 детей. В инфекционном отделении КНС "Березнивская ЦРБ" находятся 10 больных (из них 3 детей)", – сказано в сообщении на сайте учреждения.

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Областной лабораторный центр Минздрава призывает всех, кто употреблял приобретенные в этом магазине сладости, при появлении симптомов заболевания (боль в животе, тошнота, рвота, понос) обращаться за медицинской помощью и не переносить болезнь "на ногах".

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Отравление, Ровенская область, Отравились магазинными сладостями, Березно, Сальмонелла энтеритидис.
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