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На Львовщине задержали подозреваемых в разбойном нападении на фермера

На Львовщине задержали подозреваемых в разбойном нападении на фермера
03:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Сотрудники правоохранительных органов остановили микроавтобус "Мерседес", в котором передвигались два жителя города Сосновка, 34 и 39 лет.

Двоих жителей города Сосновка (Львовская обл.) задержали по подозрению в разбойном нападении на частный дом, сообщил отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Задержанных подозревают в том, что они, угрожая оружием, ворвались 29 сентября в дом фермера в Сокальском районе, избили хозяина, отняли у него 230 тыс. грн и скрылись.

Получив сообщение о разбое, к поиску злоумышленников подключились полицейские и пограничники.

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Вскоре сотрудники правоохранительных органов остановили микроавтобус "Мерседес", в котором передвигались два жителя города Сосновка, 34 и 39 лет. У них изъяли предмет, похожий на травматический пистолет, маски и другие вещественные доказательства. Оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

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Львовщина, Подозреваемые, Разбойное нападение на фермера, Город Сосновка.
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