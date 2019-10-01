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Оккупанты сбили беспилотник ОБСЕ на Луганщине
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Оккупанты сбили беспилотник ОБСЕ на Луганщине

Оккупанты сбили беспилотник ОБСЕ на Луганщине
03:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В оккупированных районах Донбасса боевики обстреляли два беспилотника ОБСЕ: один получил повреждения, другой сбит.

"27 сентября наблюдатели осуществляли полет БПЛА среднего радиуса действия над участком разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), а также над районами у н. п. Викторовка (42 км к юго-западу от Донецка) и н. п. Родниковое (неподконтрольный правительству, 36 км к югу от Донецка) на высоте 260-320 м, после чего приземлили БПЛА. Впоследствии команда СММ обнаружила, что этот БПЛА был поврежден", - говорится в отчете.

В частности, на беспилотнике обнаружено входное отверстие (диаметром около 5 мм) в нижней части левого крыла и выходное отверстие в верхней части левого крыла (диаметром около 3-4 мм). Левый нижний угол аккумулятора, расположенного между двумя отверстиями, был надтреснут.

"По оценке, повреждения были вызваны огнем из стрелкового оружия", - сообщили в миссии.

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"29 сентября, находясь в 1,6 км к северо-северо-востоку от н. п. Лобачево (неподконтрольный правительству, 13 км к востоку от Луганска) и совершая полет БПЛА малого радиуса действия, наблюдатели слышали 7 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии около 5-3 км на юго-восток; по оценке, огонь вели в направлении БПЛА, который пролетал ориентировочно в 3 км к юго-востоку от местонахождения патруля", - указывают наблюдатели.

Как отмечается в отчете, команда миссии потеряла управление над БПЛА, после чего вернуть его не удалось.

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ОБСЕ, Донбасс, Луганщина, Оккупанты, Беспилотник ОБСЕ.
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