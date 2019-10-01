Полтавского полицейского уволили за нападение с битой

Сотрудника правоохранительных органов, который, вместе с другим мужчиной в состоянии алкогольного опьянения напал и избил битой 17-летнего студента, уволили.
Из источников полиции Полтавской области.
Начальника полиции Полтавщины Андрея Замахина заявил: "Такие действия не допустимы со стороны любого человека, а тем более сотрудника правоохранительного органа".
После досудебного расследования полицейского уволили 1 октября.
В органах полиции попросили граждан сообщать о любых нарушениях правоохранительных органов, на такие заявления будут реагировать "мгновенно, объективно и законно".