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Полтавского полицейского уволили за нападение с битой

Полтавского полицейского уволили за нападение с битой
13:38 Сегодня Телеграф Фото: Твитер

Новости Украины:В результате расследования полицейского, который напал и избил студента битой, уволили с органов.

Сотрудника правоохранительных органов, который, вместе с другим мужчиной в состоянии алкогольного опьянения напал и избил битой 17-летнего студента, уволили.

Из источников полиции Полтавской области.

Начальника полиции Полтавщины Андрея Замахина заявил: "Такие действия не допустимы со стороны любого человека, а тем более сотрудника правоохранительного органа".

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После досудебного расследования полицейского уволили 1 октября.

В органах полиции попросили граждан сообщать о любых нарушениях правоохранительных органов, на такие заявления будут реагировать "мгновенно, объективно и законно".

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Полтава, Суд, Полтавская область, Нацполиция.
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