Полтавского полицейского уволили за нападение с битой

Новости Украины:В результате расследования полицейского, который напал и избил студента битой, уволили с органов.

Сотрудника правоохранительных органов, который, вместе с другим мужчиной в состоянии алкогольного опьянения напал и избил битой 17-летнего студента, уволили.

Из источников полиции Полтавской области.

Начальника полиции Полтавщины Андрея Замахина заявил: "Такие действия не допустимы со стороны любого человека, а тем более сотрудника правоохранительного органа".

После досудебного расследования полицейского уволили 1 октября.

В органах полиции попросили граждан сообщать о любых нарушениях правоохранительных органов, на такие заявления будут реагировать "мгновенно, объективно и законно".