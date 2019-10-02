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Оккупанты до сих пор не пустили наблюдателей ОБСЕ к камере в Петровском

Оккупанты до сих пор не пустили наблюдателей ОБСЕ к камере в Петровском
01:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:На блокпосте на северной окраине вооруженный член вооруженных формирований снова не пропустил патруль Миссии.

Доступ СММ ОБСЕ на оккупированной части Донбасса оставался в понедельник ограниченным, в частности на блокпостах российских вооруженных формирований неподалеку от н.п. Верхнешироковское, Шевченко, а также в районе Петровского, где должно состояться разведение сил. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"На блокпосте на северной окраине н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км на юг от Донецка) вооруженный член вооруженных формирований снова не пропустил патруль Миссии, сославшись на проведение инженерных работ и работ по разминированию", таким образом ограничив доступ наблюдателей к камере СММ в Петровском", - говорится в отчете.

Кроме того, на блокпосте западнее н. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь; неподконтролен правительству, 85 км на юг от Донецка), боевики снова отказали команде Миссии в проезде, ссылаясь на то, что "в этом районе продолжаются работы по разминированию".

"На блокпосте вблизи н. п. Шевченко (неподконтрольный правительству, 69 км на юг от Донецка) трое вооруженных членов вооруженных формирований отказали патрулю СММ в проезде, объяснив, что не имеют информации со стороны лиц, которым фактически принадлежит контроль, относительно визита наблюдателей до населенного пункта", - сообщили в Миссии.

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В предыдущих отчетах Миссии также сообщалось, что ограничение доступа СММ продолжалось на блокпосте боевиков вблизи участка разведения в районе Петровского. Причинами отказов в проезде назывались "проведение работ по разминированию" (например, отчет от 25 сентября), "работа снайпера в этом районе" (отчет от 21 сентября), "проведение инженерных работ" (отчет от 19 сентября).

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ОБСЕ, Донбасс, Оккупанты, Район Петровского, Камера в Петровском.
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