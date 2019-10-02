Скачать
Среда, 02.10.2019
Геращенко: Встреча в нормандском формате состоится в неблагоприятных условиях
Геращенко: Встреча в нормандском формате состоится в неблагоприятных условиях
Помпео отказался поддержать требования демократов о расследовании импичмента
Помпео отказался поддержать требования демократов о расследовании импичмента
Бенефис Пятова: Шахтер вырвал победу в матче с Аталантой на "Сан Сиро" (Видео)
Невероятная победа Шахтера в Лиге чемпионов
Совпадения, доказывающие, что мы живем в матрице (Фото)
Совпадения, доказывающие, что мы живем в матрице (Фото)

В суд направлено дело против виновника ДТП под Волоховым Яром

В суд направлено дело против виновника ДТП под Волоховым Яром
05:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Обвиняемый своей вины не признал, поэтому в уголовном производстве проводился комплекс длительных экспертиз.

Прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении 70-летнего водителя, подозреваемого в ДТП, которое произошло вблизи с.Волохов Яр Чугуевского района в декабре 2016 года и в результате которого погибли три человека.

"Обвиняемый своей вины не признал, поэтому в уголовном производстве проводился комплекс длительных экспертиз, результаты которых позволили определить точное место и обстоятельства аварии", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Максимальная санкция инкриминируемой водителю ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины, предусматривает 10 лет лишения свободы.

В Николаевской области произошло ДТП, погиб один человек и три пострадали

Авария произошла 6 декабря 2016 года неподалеку с.Волохов Яр. Водитель автомобиля Mitsubishi нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу, и столкнулся с ЗАЗ Sens. В результате аварии 29-летний водитель ЗАЗа и 30-летний пассажир этого авто погибли на месте. Еще один мужчина умер в больнице. Кроме того, две женщины (пассажирки ЗАЗ и Mitsubishi) получили телесные повреждения средней тяжести.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Авария, Суд, Волохов Яр.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити 2:0 Динамо Загреб: события матча (Фото, Видео)
02 Гороскоп на завтра, 2 октября 2019: все знаки Зодиака
03 "Вопросов стало больше": Климкин назвал последствия "формулы Штайнмайера"
04 Аталанта 1:2 Шахтер: события матча (Видео)
05 Кучма подписал "формулу Штайнмайера"?: Зеленский провел брифинг (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Турборежим&quot; Рады: Разумков призвал не сбавлять темп
"Турборежим" Рады: Разумков призвал не сбавлять темп
&quot;Формула Штайнмайера&quot;: к Офису Президента пришли протестующие (Фото и видео)
"Формула Штайнмайера": к ОПУ пришли протестующие
&quot;Формула Штайнмайера&quot;, выборы на Донбассе и &quot;нормандская встреча&quot;: тезисы Зеленского с брифинга (Видео)
Тезисы Зеленского с брифинга о "формуле Штайнмайера"
Рецепт дня: диетическая творожная запеканка с бананом
Рецепт дня: диетическая творожная запеканка с бананом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь