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Спецоперация КОРД в селе на Киевщине завершилась ликвидацией иностранца (Фото)

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Спецоперация КОРД в селе на Киевщине завершилась ликвидацией иностранца (Фото)
08:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Нацполиция

Новости Украины:Столичные правоохранители применили оружие для ликвидации иностранца, который отказался сдаваться и начал стрелять по КОРДу.

Полицейские в ходе спецоперации ликвидировали злоумышленника, который стрелял в правоохранителей, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции в Киеве.

"В ходе задержания правонарушителя, который десять дней назад на Оболони стрелял в спецназовцев, огнестрельные ранения получили двое сотрудников Корда. Их доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь", - рассказали в полиции.

Происшествие случилось утром в среду, 02 октября, в с. Хотяновка Киевской области.

"Полицейские активно работали над установлением злоумышленника, который при проверке документов, стрелял в спецназовцев. Поэтому после комплекса оперативных мероприятий и следственных действий нам удалось установить личность правонарушителя, это - гражданин Грузии, который осужден на территории другого государства до 22-х лет лишения свободы за создание банды, похищения людей и хранение огнестрельного оружия. Впоследствии мы выяснили, что он может скрываться в селе Хотяновка Киевской области. По согласованию с прокуратурой была спланированная спецоперация по его задержанию", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, в строительный вагончик, где он мог находиться, прибыли правоохранители на полицейском авто и предложили сдаться. Однако злоумышленник начал стрелять в них из двух пистолетов:

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"В ответ полицейские применили табельное оружие и ликвидировали стрелка. При этом правонарушитель ранил двух спецназовцев, их доставили в больницу для оказания необходимой помощи", - сообщил Крищенко.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Киевской области.

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Киев, Киевская область, Стрельба, Нацполиция, КОРД.
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