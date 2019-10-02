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Суд РФ осудил крымскотатарского журналиста на 2 года колонии

Суд РФ осудил крымскотатарского журналиста на 2 года колонии
10:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Срок заключения, по решению суда, Нариман будет отбывать в колонии-поселении.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении журналиста, крымскотатарского блогера Наримана Мемедеминова, которого российские власти обвинили в публичных призывах к терроризму.

Об этом сообщает в Facebook общественное движение "Крымская солидарность"

"Суд приговорил Наримана Мемедеминова к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении", - сказано в сообщении.

Российские силовики задержали Мемедеминова в конце марта 2018 года. Его обвинили по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием интернета).

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Претензии у российских силовиков вызвал видеоблог на YouTube, который Мемедеминов вел с 2013 по 2015 годы. В нем размещены несколько десятков видеороликов с комментариями политических событий и тем, призывами соблюдать нормы ислама и мыслями о российских праздниках: Дне защитника отечества, Международном женском дне, Дне защиты детей и других.

27 сентября 2019 года российский обвинитель попросил суд назначить Мемедеминову наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в колонии общего режима.

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РФ, Ростов-на-Дону, Крымская солидарность, Нариман Мемедеминов.
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