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На Харьковщине пойман подозреваемый в убийстве (Фото)

На Харьковщине пойман подозреваемый в убийстве (Фото)
12:03 Сегодня Телеграф УНИАН hk.npu.gov.ua

Новости Украины:В Харьковщине на лестнице возле квартиры было найдено тело девушки, после плана "Перехват" подозреваемый в убийстве был пойман.

Днем 1 октября в Харькове на лестнице возле квартиры в одном из домов на улице Василия Мельникова нашли тело 27-летней девушки с признаками насильственной смерти. Ее предполагаемого убийцу задержали спустя несколько часов в городе Купянск Харьковской области.

Об этом сообщили в управлении Национальной полиции в Харьковской области. "Полицейские установили личность погибшей. 27-летняя девушка вместе со своим 27-летним сожителем арендовала квартиру в этом доме. Также была получена информация о возможной причастности этого человека к совершению преступления", – отметили в полиции. Во время следственно-розыскных действий установили, что парень может передвигаться в автомобиле "Мерседес" как в качестве водителя, так и в качестве пассажира.

При этом оперативники получили информацию о предполагаемом маршруте передвижения разыскиваемого автомобиля и ввели в действие план "Перехват".

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В результате предполагаемого преступника задержали за считанные часы. Сейчас в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о происшествии по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. С задержанным работают следователи, выясняются все обстоятельства происшествия.

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Харьковская область, Убийство, Харьковщина, Нацполиция.
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