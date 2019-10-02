В Киеве появятся станции для мониторинга качества воздуха

Новости Украины:По словам председателя КГГА 27 станций появятся в Киеве в течении двух лет.

В Киеве планируют установить 27 опорных стационарных станций комплексной оценки качества воздуха.

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

По его словам, действующая система мониторинга устарела, неэффективна и не исследует содержание всех необходимых веществ в воздухе.

Пантелеев подчеркнул, что 27 станций планируют установить во всех районах Киева в течение двух лет. Работу начнут уже в 2020 году с двух пилотных административных районов - Дарницкого и Днепровского, где действительно сложная ситуация с состоянием воздуха из-за большого количества предприятий, нехватки зеленых зон и частых пожаров, происходящих в области.

Также, по словам Пантелеева, передвижная лаборатория будет работать, если возникнет необходимость исследовать состояние воздуха на конкретной локации.

14 августа Кабинет министров утвердил новый порядок мониторинга состояния воздуха. Своим решением правительство изменило подходы к формированию сети наблюдений и оценки качества атмосферного воздуха, четко определило функции субъектов мониторинга, ввело механизмы обязательного регулярного информирования, разработки кратко- и долгосрочных планов действий.