Не выдержал издевательств: в Одессе трехлетний мальчик сбежал из дома

Новости Украины:В Одессе из-за издевательств из дома сбежал 3-летний ребенок.

В Одессе из-за издевательств из дома сбежал 3-летний ребенок.

Как сообщили в управлении патрульной полиции в Одесской области, малолетний ребенок обнаружен в историческом центре – в Валиховском переулке.

В частности, в полицию позвонила местная жительница, которая сообщила, что обнаружила во дворе жилого дома, где она проживает, раздетого ребенка.

Как отмечается, на вид ему три года.

"Мальчик ничего о себе не сообщал, только сказал, что дома его бьют и плохо за ним ухаживают. Ребенок доставлен в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств дела", - сообщили в управлении.

По данным патрульных, впоследствии в полицию пришла мать мальчика. Сейчас обстоятельства случившегося устанавливают инспекторы ювенальной превенции.