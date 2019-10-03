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В деле "экс-беркутовцев" суд допросил "ложного" свидетеля

В деле "экс-беркутовцев" суд допросил "ложного" свидетеля
14:55 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:По словам свидетеля он был ранен в ночь на 19 февраля 2014 года и 20 февраля уже не был в центре событий.

В суде по делу против пятерых экс- "беркутовцев" допросили свидетеля, который вообще не находился 20 февраля 2014 года в центре Киева.

Сегодня на заседании Святошинского райсуда Киева, который рассматривает производство о массовых убийствах на Майдане, допросили очередного свидетеля стороны защиты - бойца второй оперативной роты киевского "Беркута" Андрея Шарлая.

Он сообщил, что 18 февраля 2014 года находился в составе своей роты возле здания Верховной Рады, а в ночь на 19 февраля на улице Институтской был травмирован камнем в руку и поэтому 20 февраля уже не был в центре событий.

На вопрос прокуроров, видел ли он кого-то из своих командиров, в частности, Сергея Кусюка, Олега Янишевского или Дмитрия Садовника, Шарлай ответил отрицательно.

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Также он заявил, что не видел правоохранителей с помповыми ружьями, которые стреляли 18 февраля по "майдановцам".

Так же Шарлай заявил, что не знает, с какой целью правоохранители 18 февраля начали оттеснять участников акции по ул. Институтской вниз к Майдану Незалежности.

Кроме того, он утверждал, что не получал никаких дополнительных средств, кроме зарплаты, за выполнение задач во время пребывания в центре Киева.

Следует также отметить, что этот свидетель заявил, что лично знаком со всеми пятью обвиняемыми экс- "беркутовцами", поскольку служил вместе с ними, а также с некоторыми из них учился в школе милиции.

В свою очередь прокурор по делу Янис Симонов в комментарии журналистам выразил удивление, что Шарлай сказал в суде, что не видел 18 февраля руководителей полка "Беркут", а также правоохранительных органов с огнестрельным оружием, ведь на видеоматериалах зафиксировано, что именно в то время и в том месте, о котором говорил свидетель, находилась оперативная рота свидетеля и "беркутовцы" с помповыми ружьями, которые стреляют в сторону гражданских.

Прокурор добавил, что именно от картечи из помповых ружей 18 февраля погибли участники акции протеста.

Кроме того, Симонов добавил, что в суде осталось допросить еще около 30 свидетелей защиты, однако в основном это правоохранители, которые не находились 20 февраля во центре Киева, за исключением водителей водометов, которых в суде еще не допрашивали.

Следующее заседание по делу назначено на 11.30 8 октября, в тот день планируется допросить очередных двух свидетелей.

Суд продлил арест экс-"беркутовцев", подозреваемых в массовых расстрелах

Святошинский райсуд столицы рассматривает дело против экс- "беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест до 16 сентября.

5 сентября суд продлил меры всем экс- "беркутовцам" еще на два месяца.

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Киев, Суд, Майдан, Беркутовцы, Сергей Кусюк, Олег Янишевский.
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