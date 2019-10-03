ЧП в Запорожье: у подростка взорвался телефон (Фото, Видео)

Новости Украины:Девочка не пострадала, так как успела отбросить iPhone на пол.

У девочки из Запорожья в руках заискрил и задымился мобильный телефон.

Об инциденте рассказал житель Запорожья Егор, сообщает "Акцент".

По словам мужчины, у его дочери взорвался телефон.

"Дочь собиралась в школу, пошла обуваться, телефон был в руках. Как вдруг ни с того, ни с сего он начал шипеть, искриться. Она его сразу же выбросила из рук. На полу он уже загорелся", - рассказывает отец девочки. Оказалось, что в iPhone взорвался аккумулятор.

По какой причине это произошло - неизвестно. Телефон эксплуатировался в обычном режиме и нормальных температурных условиях.

"Хорошо, что это произошло не в сумке, или если бы он лежал на диване, то мог бы произойти пожар в квартире. Мой совет вам - не оставляйте телефоны без присмотра", - отметил мужчина.

В результате инцидента никто не пострадал.