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ЧП в Запорожье: у подростка взорвался телефон (Фото, Видео)

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ЧП в Запорожье: у подростка взорвался телефон (Фото, Видео)
15:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Девочка не пострадала, так как успела отбросить iPhone на пол.

У девочки из Запорожья в руках заискрил и задымился мобильный телефон.

Об инциденте рассказал житель Запорожья Егор, сообщает "Акцент".

По словам мужчины, у его дочери взорвался телефон.

"Дочь собиралась в школу, пошла обуваться, телефон был в руках. Как вдруг ни с того, ни с сего он начал шипеть, искриться. Она его сразу же выбросила из рук. На полу он уже загорелся", - рассказывает отец девочки. Оказалось, что в iPhone взорвался аккумулятор. 

По какой причине это произошло - неизвестно. Телефон эксплуатировался в обычном режиме и нормальных температурных условиях.

"Хорошо, что это произошло не в сумке, или если бы он лежал на диване, то мог бы произойти пожар в квартире. Мой совет вам - не оставляйте телефоны без присмотра", - отметил мужчина.

В результате инцидента никто не пострадал.

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Взрыв, Инцидент, Телефон, Запорожья.
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