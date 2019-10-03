Скачать
Четверг, 03.10.2019
Заместитель Данилюка указом президента стал секретарем СНБО
Заместитель Данилюка указом президента стал секретарем СНБО
В Нафтогазе ответили на предложение Путина по газу
В Нафтогазе ответили на предложение Путина по газу
Александрия - Гент: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Александрия - Гент: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Жертвы Андромеды: обнаружены останки мертвых галактик
Жертвы Андромеды: обнаружены останки мертвых галактик

В Одессе задержали мужчину, который зверски убил свою жену

В Одессе задержали мужчину, который зверски убил свою жену
15:32 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:В Одессе задержан мужчина за убийство бывшей жены путем поджога ее дома.

В Главном управлении ГСЧС в Одесской области сообщили что, 1 октября в 21:07 в службу спасения "101" поступила информация о пожаре в частном доме, расположенном в поселке Шевченко-3 (Суворовский район города).

По прибытию на место вызова спасатели установили, что открытым пламенем горит комната в одноэтажном жилом доме. Пожарные ликвидировали возгорание. На месте пожара была обнаружена погибшая хозяйка, 1976 г. р. Как отмечается, причиной пожара стал поджог.

В Главном управлении Нацполиции в Одесской области сообщили, что, по предварительным выводам экспертов, женщина отравилась продуктами горения.

Расследование покушения на одесского активиста Михайлика приостановили

Подозреваемого в совершении этого преступления – 45-летнего одессита, с которым потерпевшая ранее находилась в гражданском браке, патрульные оперативно задержали на железнодорожном вокзале, где он с вещами и билетом собирался садиться в поезд.

"Подозреваемый признался, что после разрыва отношений долгое время всевозможными способами пытался вернуть женщину. Когда все попытки оказались тщетными, - поджег ее дом. По словам мужчины, после совершенного он планировал сбежать на Донбасс", - рассказали в главке.

По факту открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

На Львовщине женщину приговорили к пожизненному заключению: жуткие подробности

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Решение о привлечении его к ответственности за поджог дома будет приниматься после получения результатов пожарно-технической экспертизы.

Сейчас следствие продолжается. До избрания меры пресечения подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, Одесская область, Поджег, ГСЧС, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не выдержал издевательств: в Одессе трехлетний мальчик сбежал из дома
02 Маникюр 2019: дизайн ноготков с золотой фольгой (Фото)
03 Гороскоп на сегодня, 3 октября 2019: все знаки Зодиака
04 "Формула Штайнмайера": Канадская диаспора обратилась к Зеленскому
05 Гороскоп на завтра, 3 октября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Верховный суд перенес рассмотрение иска Шокина о восстановлении в должности генпрокурора
Верховный суд перенес рассмотрение иска Шокина
&quot;Без борьбы победы не бывает&quot;: Кличко будет участвовать в выборах мэра Киева
Кличко будет участвовать в выборах мэра Киева
&quot;Теплые кредиты&quot; в прежнем виде продлеваются еще на год
"Теплые кредиты" в прежнем виде продлеваются еще на год
Хуже вулканов: человечество выбрасывает в атмосферу углерод в больших объемах
Хуже вулканов: человечество выбрасывает в атмосферу углерод в больших объемах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь