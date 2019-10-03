В Одессе задержали мужчину, который зверски убил свою жену

Новости Украины:В Одессе задержан мужчина за убийство бывшей жены путем поджога ее дома.

В Главном управлении ГСЧС в Одесской области сообщили что, 1 октября в 21:07 в службу спасения "101" поступила информация о пожаре в частном доме, расположенном в поселке Шевченко-3 (Суворовский район города).

По прибытию на место вызова спасатели установили, что открытым пламенем горит комната в одноэтажном жилом доме. Пожарные ликвидировали возгорание. На месте пожара была обнаружена погибшая хозяйка, 1976 г. р. Как отмечается, причиной пожара стал поджог.

В Главном управлении Нацполиции в Одесской области сообщили, что, по предварительным выводам экспертов, женщина отравилась продуктами горения.

Подозреваемого в совершении этого преступления – 45-летнего одессита, с которым потерпевшая ранее находилась в гражданском браке, патрульные оперативно задержали на железнодорожном вокзале, где он с вещами и билетом собирался садиться в поезд.

"Подозреваемый признался, что после разрыва отношений долгое время всевозможными способами пытался вернуть женщину. Когда все попытки оказались тщетными, - поджег ее дом. По словам мужчины, после совершенного он планировал сбежать на Донбасс", - рассказали в главке.

По факту открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Решение о привлечении его к ответственности за поджог дома будет приниматься после получения результатов пожарно-технической экспертизы.

Сейчас следствие продолжается. До избрания меры пресечения подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.