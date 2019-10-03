Боевики десятки раз обстреляли украинские позиции из запрещенных минометов

Новости Украины:Потерь в результате вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Объединенных сил.

"Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил: четыре раза вблизи Новотроицкого, дважды неподалеку от Водяного, а также возле Новогнатовки, Березовой, Павлополя, Пищевика и Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды неподалеку от Луганского, трижды вблизи Новолуганского, а также неподалеку от Крымского, Орехово, Золотого, Троицкого.

"На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - сообщили в штабе.