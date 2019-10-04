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В Черновицкой области убили женщину и ее дочь: полиция подозревает сына убитой (Фото)

В Черновицкой области убили женщину и ее дочь: полиция подозревает сына убитой (Фото)
00:31 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Полиция Черновицкой области разыскивает 20-летнего мужчину по подозрению в убийстве матери и сестры.

Полиция Черновицкой области разыскивает 20-летнего мужчину по подозрению в убийстве матери и сестры.

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"Полиция Черновицкой области устанавливает местонахождение Гушуватого Сергея Сергеевича, 1999 года рождения, жителя города Кицмань. Разыскиваемый подозревается в причастности к смерти своей 40-летней матери и 8-летней сестры. Их тела найдены сегодня, 3 октября, в колодце по месту жительства", - говорится в сообщении.

Любую информацию о местонахождении разыскиваемого просят сообщить по телефону (050) 5626058 или по спецлинии 102.

Как сообщается на сайте областной полиции, тела умерших с признаками насильственной смерти обнаружили в колодце работники полиции во время розыска без вести пропавшего парня, сообщение об исчезновении которого поступило в полицию сегодня.

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"Спасатели достали из колодца тела женщины и девочки. Правоохранители установили личности погибших - 40-летней владелицы хозяйства и ее 8-летней дочери. На телах полицейские обнаружили колото-резаные раны, указывающие на насильственную смерть", - говорится в сообщении.

Следователи начали уголовное производство по признакам части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Убийство, Черновицкая область, Нацполиция.
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