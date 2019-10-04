Взрыв в Херсонской области: полиция разбирается в обстоятельствах происшествия

В Херсоне полиция устанавливает обстоятельства взрыва под окном дома одного из советников председателя Херсонской облгосадминистрации.
Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, сегодня около 3.00 правоохранителям позвонил советник председателя ОГА.
Он сообщил, что под окном его дома раздался взрыв.
На месте происшествия полицейские обнаружили остатки неизвестного взрывного устройства. В результате взрыва повреждено оконное стекло. Никто из граждан не пострадал.
По данному факту открыто уголовное производство по п. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и принимает все возможные меры для раскрытия этого преступления.
Советник председателя Херсонской ОГА Богдан Ковалев в Facebook сообщил, что взрыв произошел возле его дома.