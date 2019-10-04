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Взрыв в Херсонской области: полиция разбирается в обстоятельствах происшествия

Взрыв в Херсонской области: полиция разбирается в обстоятельствах происшествия
11:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Советник председателя Херсонской ОГА позвонил в полицию и сообщил, что под его окном произошел взрыв.

В Херсоне полиция устанавливает обстоятельства взрыва под окном дома одного из советников председателя Херсонской облгосадминистрации.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, сегодня около 3.00 правоохранителям позвонил советник председателя ОГА.

Он сообщил, что под окном его дома раздался взрыв.

На месте происшествия полицейские обнаружили остатки неизвестного взрывного устройства. В результате взрыва повреждено оконное стекло. Никто из граждан не пострадал.

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По данному факту открыто уголовное производство по п. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и принимает все возможные меры для раскрытия этого преступления.

Советник председателя Херсонской ОГА Богдан Ковалев в Facebook сообщил, что взрыв произошел возле его дома.

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Взрыв, Херсонская область, Херсон, Херсонская ОГА, Нацполиция, Богдан Ковалев.
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