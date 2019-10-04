Разрезают самолет и вытаскивают тела: ГСЧС показала место аварии Ан-12 (Видео)

Самолет Ан-12 мог совершить аварийную посадку в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Львов" в пятницу утром из-за ошибки пилота или из-за того, что кончилось горючее. В результате аварийной посадки самолета Ан-12 на грунт неподалеку от международного аэропорта "Львов" погибли пять человек, трое пострадали. Спасатели деблокировали пострадавших, с травмами разной степени тяжести они госпитализированы в медицинские учреждения г.Львов. Транспортный Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс" совершил аварийную посадку на грунт на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Львов" в пятницу утром, перед тем исчезнув с радаров. На борту находилось 8 человек, из них 7 членов экипажа и один человек, сопровождавший груз. Самолет совершал чартерный грузовой рейс #UKL4050 по маршруту Виго (Испания) в Стамбул (Турция) и должен быть сесть в аэропорту "Львов" на дозаправку. В СМИ сообщают, что совершившему аварийную посадку самолету был 51 год.