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Подозреваемый в убийстве Дарьи Лукьяненко останется под стражей

Подозреваемый в убийстве Дарьи Лукьяненко останется под стражей
14:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: кi.od.court.gov.ua

Новости Украины:Суд принял решение, что подозреваемый в убийстве останется под стражей до 2 декабря.

Сегодня Киевский районный суд Одессы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Николаю Тарасову, который подозревается в убийстве 11-летней жительницы райцентра Ивановка Дарьи Лукьяненко, совершенном 13 июня.

В Киевский райсуд поступило ходатайство о продлении срока содержания под стражей указанному мужчине.

По результатам судебного заседания следственный судья принял решение о продлении подозреваемому срока содержания под стражей до 2 декабря.

"Кроме этого продлен срок проведения предварительного расследования", - сообщили в суде.

Как отмечается, по версии следствия, примерно в апреле текущего года у 22-летнего юноши возник умысел изнасиловать малолетнюю девочку. Будучи хорошо знакомым с потерпевшей, фигурант выбрал в качестве жертвы Лукьяненко.

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"13 июня подозреваемый заметил девочку на дороге возле своего дома. Он сначала ее позвал к себе, а потом силой затащил в помещение. После этого парень избил ее, закрывая при этом рот полиэтиленовым пакетом. Потерпевшая потеряла сознание. Воспользовавшись этим, подозреваемый раздел ее и пытался изнасиловать", - рассказали в суде.

Не сумев завершить задуманное (изнасилование), молодой мужчина разозлился и нанес девочке несколько ударов острым предметом в шею. От полученных телесных повреждений она умерла. С целью сокрытия следов преступления злоумышленник бросил тело в выгребную яму туалета.

11-летняя Дарья Лукьяненко пропала днем 13 июня по дороге на занятия танцами в пгт Ивановка Одесской области. Ребенка разыскивали сотни людей – сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в спецоперации были задействованы водолазы и авиация.

19 июня Лукьяненко обнаружили убитой в выгребной яме, задержан подозреваемый – 22-летний местный житель Николай Тарасов.

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Преступление предварительно классифицировано по ч. 4 ст. 152 (попытка изнасилования несовершеннолетней), ч. 2 ст. 146 (похищение), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ст. 297 (надругательство над телом).

21 июня Тарасов помещен в СИЗО без права внесения залога, в августе суд постановил направить мужчину в медицинское учреждение для проведения комплексной стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы.

В понедельник, 30 сентября, отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, сославшись на заявление начальника регионального главка Олега Беха, сообщил, что в октябре дело планируют направить в суд.

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Суд, Убийство, Одесская область, Нацполиция, Дарья Лукьяненко.
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