Линия разграничения: в Станице открыли временный обходной мост (Фото)

Новости Украины:Обходной мост позволит гражданам без осложнений осуществлять перемещения.

В Станице Луганской завершили подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста на участке разведения №1 и ввели в эксплуатацию временный обходной мостик.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает о завершении подготовительных работ по восстановлению разрушенной части моста на участке разведения №1. В частности, сегодня, был введен в эксплуатацию временный обходной мостик, что позволит гражданам без осложнений осуществлять перемещения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение следующих дней строители продолжат работы, непосредственно, на разрушенном участке моста: будет произведен демонтаж разрушенной части моста и деревянных трапов и тому подобное. В пресс-службе отметили, что обходной мост будет работать, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста.

В Станице Луганский возводят временный мост вместо разрушенного во время обстрелов.

3 октября были полностью завершены работы по установке перил и защитного ограждения на временном мосту в Станице Луганской.

Впрочем, жители Луганска жалуются, что временный мост — слишком узок, и на нем трудно будет разминуться двум встречным потокам людей, которые, как правило, несут с собой немалый багаж.

2 октября Минобороны заявило, что в Станице Луганской завершился первый этап разведения войск, и сейчас продолжается демонтаж инженерных сооружений. Следующими участками разведения станут населенные пункты Золотое и Петровское.