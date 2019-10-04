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Пятница, 04.10.2019
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На Закарпатье СБУ блокировала нелегальную миграцию иностранцев в ЕС

На Закарпатье СБУ блокировала нелегальную миграцию иностранцев в ЕС
23:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: СБУ

Новости Украины:На Закарпатье СБУ разоблачила группу, которая незаконно переправляла в ЕС мигрантов из Центральной Азии.

Служба безопасности Украины разоблачила группу лиц, которые незаконно переправляли в Европейский Союз мигрантов из Центральной Азии.

Как говорится в сообщении СБУ в Facebook, незаконный ”трансфер” на границе организовали двое жителей Закарпатья, киевлянин и гражданин Молдовы.

Отмечается, что стоимость своих услуг для нелегальных мигрантов злоумышленники оценивали в 10-15 тысяч долларов с человека.

Правоохранители задержали участников преступной группы в одном из городов Закарпатской области при попытке переправить группу нелегальных мигрантов через государственную границу Украины.

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Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам производства подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности. Операция по разоблачению злоумышленников проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.

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Мигранты, ЕС, СБУ, Центральная Азия.
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