Киберполиция задержала хакера, который взломал более 2000 компьютеров украинцев

Киберполиция разоблачила мужчину во взломе более двух тысяч компьютеров украинцев.
Об этом сообщает Департамент киберполиции НПУ.
"Работники Слобожанского управления киберполиции установили причастность к такой деятельности 29-летнего жителя Харькова. Мужчина с 2018 года занимался взломом удаленных серверов для дальнейшей продажи полученной незаконным путем информации", - говорится в сообщении.
По данным киберполиции, для привлечения клиентов хакер размещал на специализированных сайтах и форумах объявления о продаже доступов к удаленным серверам, для оплаты таких услуг использовались российские электронные платежные системы.
В частности, этот человек взломал более двух тысяч компьютеров украинцев. В целом же установлено, что хакер за время своей деятельности получил несанкционированный доступ к тысячам серверов из более 100 стран.
Так, полученные инструменты он использовал как для продажи данных, так и для получения доступа к банковским аккаунтам и платежныи системам. Работники киберполиции провели несколько обысков по адресам, где проживал хакер. По результатам обысков была изъята компьютерная техника, деньги и внешние носители информации.
Во время предварительного осмотра техники киберполиция обнаружила активные сессии и перечень взломанных серверов с учетными данными доступа к ним.
По данному факту продолжается досудебное расследование, квалифицированное по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК. Злоумышленнику грозит до 6 лет заключения.