Поджог автомобиля депутата на Ровенщине: детали расследования (Фото)

Новости Украины:В Ровенской области неизвестные подожгли автомобиль депутата облсовета.

В г.Костополь полицейские устанавливают обстоятельства поджога автомобиля депутата областного совета, сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

По информации правоохранителей, сообщение о пожаре на ул.Прибрежная райцентра в полицию поступило 4 октября в 2:22.

"На место пожара оперативно прибыли спасатели 19-й государственной пожарно-спасательной части г.Костополь, которые обнаружили полностью охваченный огнем автомобиль. Существовала угроза распространения огня на расположенный в четырех метрах жилой дом", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет. Огнем уничтожено переднюю часть и салон автомобиля.

"Следственно-оперативная группа установила, что возгорание автомобиля "Mercedes-Benz G63" произошло на территории огороженного частного хозяйства 58-летнего местного жителя, депутата Ровенского областного совета. Владелец авто в то время находился в доме один.", - проинформировали в полиции.

С места происшествия полицейские изъяли полимерные остатки емкости с характерным запахом горюче-смазочных материалов и металлический предмет цилиндрической формы, внешне похожий на корпус пиротехнического средства типа файер.

Сведения по факту умышленного повреждения имущества путем поджога внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч2 ст.194 УК Украины.