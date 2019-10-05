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В Харькове военнослужащий собирался гранатой решить семейный конфликт

В Харькове военнослужащий собирался гранатой решить семейный конфликт
21:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины:В Харькове полиция задержала военнослужащего, угрожавшего гранатой жене.

Чуть более часа понадобилось харьковским полицейским, чтобы задержать 43-летнего военнослужащего, который угрожал своей жене гранатой.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, в 17:45 субботы через оператора 102 в полицию поступило сообщение от женщины о том, что ее муж стоит под дверью дома и угрожает взорвать гранату.

"По приказу начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерия Сокуренко в 18:15 было введено полицейскую операцию "Гром". В 18:40 силами правоохранителей харьковчанина задержали. Им оказался 43-летний военнослужащий. Взрывоопасный предмет изъят", - говорится в сообщении.

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Информацию о происшествии зарегистрировали в Шевченковском отделе полиции Харькова. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и происхождение боеприпаса.

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Харьков, Граната, Нацполиция.
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