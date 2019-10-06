На Одесчине фанаты сорвали футбольный матч команд Первой лиги

Новости Украины:В Одесской области футбольные фанаты сорвали матч команд Первой лиги.

В Одесской области из-за хулиганских действий фанатов сорван матч между командами Первой лиги «Черноморец» и «Балканы», который проходил в селе Заря Саратского района.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел 5 октября во время поединка между указанными командами. Как отмечается, во время игры один из группы болельщиков, которая находилась за пределами стадиона, выбежал на поле с зажженным файером. К нему присоединились его товарищи, бросая в сторону стадиона петарды.

«Правоохранители, которые обеспечивали правопорядок и публичную безопасность во время спортивного мероприятия, немедленно прекратили противоправные действия молодых людей и доставили всех в отделение полиции. Девять человек будут привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство и неповиновение законным требованиям правоохранителей», - заявили в главке.

На правонарушителей составлены протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (неповиновение законным требованиям работника милиции) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы будут направлены в суд, который определит им наказание согласно действующему законодательству. Как сообщили в клубе «Черноморец», на матч, проходивший в Заре, собралось 1,5 тыс. зрителей. Матч остановлен на 72-й минуте, на момент вынужденной остановки игры счет был 1:1.

«Нормальное течение поединка нарушили неадекватные фанаты. Сначала они стали интенсивно использовать пиротехнику и выбежали на поле (арбитр приостановил игру), а затем устроили серьезные беспорядки на своем секторе. Арбитр Александр Титов на 72-й минуте увел команды с поля. Спустя какое-то время по стадиону объявили, что по соображениям безопасности матч не будет продолжен…», - сообщили в клубе.

Со слов очевидцев, фанаты дрались, бросали петарды и жгли сидения на трибунах.