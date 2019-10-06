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В столице неизвестные устроили драку со стрельбой

В столице неизвестные устроили драку со стрельбой
05:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Киеве возле супермаркета произошла драка со стрельбой, есть пострадавший.

В Деснянском районе Киева в результате драки со стрельбой в пятницу вечером киевлянин получил телесные повреждения и был госпитализирован, нападавшие сбежали с места происшествия, сообщила пресс-служба столичной Национальной полиции.

"Происшествие случилось вчера вечером возле супермаркета на улице Закревского в Деснянском районе столицы. Полицейские получили сообщение о драке с потерпевшим и сразу выехали для выяснения причин и обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что словесная перепалка началась в супермаркете между компанией из трех мужчин и мужчиной в состоянии легкого опьянения.

"Последний позвонил своим знакомым, которые на улице помогли ему решить конфликт. Когда все расходились, он заметил, что у него пропал телефон и попросил оппонентов его вернуть. Однако вскоре в супермаркет подъехали две машины, из которых выбежали неизвестные и начали бить потерпевшего и четырех его друзей. Во время конфликта раздался выстрел - и злоумышленники скрылись на двух иномарках. При осмотре с места происшествия изъяли одну гильзу", - отметили в полиции.

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В результате драки телесные повреждения получил 72-летний мужчина, которого "скорая" доставила в больницу. По словам врачей, у него закрытая черепно-мозговая травма и травма ноги. Кроме того, у его знакомых исчезла сумка и мобильный телефон.

Следственный отдел Деснянского управления полиции открыл уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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Киев, Полиция, Драка, Стрельба, Столица.
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