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Ситуация на дорогах Полтавщины: зафиксировано рекордное количество ДТП

Ситуация на дорогах Полтавщины: зафиксировано рекордное количество ДТП
07:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В Полтавской области произошло 16 ДТП за минувшие сутки.

В Полтавской области за минувшие сутки произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 15 человек, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции.

"Прошлые сутки в городе и на территории области оказалась насыщенной на дорожно-транспортные происшествия - их количество достигло 16. Не обошлось без пострадавших - в результате этих происшествий 15 человек получили травмы", - говорится в сообщении полиции в Facebook.

В частности, в пятницу около 19:00 произошло ДТП на ул.Половка. Полицейские установили, что водитель автомобиля Renault не выбрал безопасную скорость движения и не придерживался безопасной дистанции, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Skoda, который двигался в попутном направлении. В результате происшествия автомобили получили механические повреждения.

В Запорожье после ДТП погиб несовершеннолетний

У виновника ДТП правоохранители обнаружили признаки алкогольного опьянения, которые подтвердил результат осмотра, составивший 1,33 промилле алкоголя.

На водителя автомобиля Renault патрульные составили протоколы по ч.1 ст.130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения) и по ст.124 КУоАП (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств и др.).

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ДТП, Полтавская область, Нацполиция.
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