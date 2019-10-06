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ДТП в Одесской области: полиция устанавливает подробности происшествия (Фото)

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ДТП в Одесской области: полиция устанавливает подробности происшествия (Фото)
12:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: od.npu.gov.ua

Новости Украины:В Одесской области в лобовом столкновении грузовика с легковым автомобилем погиб человек, четверо пострадали.

В Беляевском районе Одесской области при столкновении грузовика и легкового автомобиля один человек погиб и четверо пострадали.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, авария произошла 5 октября около 23.00 в селе Великий Дальник.

"Один человек погиб. Четверо пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализированы, один из них в крайне тяжелом состоянии", - сообщили в главке.

Как отмечается, причины лобового столкновения Mercedes и Renault устанавливает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий.

В Запорожье после ДТП погиб несовершеннолетний

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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ДТП, Одесская область, Нацполиция.
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