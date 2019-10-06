ДТП в Одесской области: полиция устанавливает подробности происшествия (Фото)

В Беляевском районе Одесской области при столкновении грузовика и легкового автомобиля один человек погиб и четверо пострадали.
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, авария произошла 5 октября около 23.00 в селе Великий Дальник.
"Один человек погиб. Четверо пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализированы, один из них в крайне тяжелом состоянии", - сообщили в главке.
Как отмечается, причины лобового столкновения Mercedes и Renault устанавливает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.