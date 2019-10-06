Скачать
Воскресенье, 06.10.2019
"Ваша работа сегодня - будущее государства завтра": Бородянский поздравил педагогов с праздником
"Ваша работа сегодня - будущее государства завтра": Бородянский поздравил педагогов с праздником
День в ООС: на Донбассе погиб еще один военнослужащий ВСУ
День в ООС: на Донбассе погиб еще один военнослужащий ВСУ
Два удаления и три пенальти: Динамо со скандалом разгромило Колос (Видео)
Два удаления и три пенальти: Динамо со скандалом разгромило Колос (Видео)
Чуть ли не оголилась: Лили Роуз-Депп появилась на публике в непрактичном наряде (Фото)
Чуть ли не оголилась: Лили Роуз-Депп появилась на публике в непрактичном наряде (Фото)

День в ООС: на Донбассе погиб еще один военнослужащий ВСУ

День в ООС: на Донбассе погиб еще один военнослужащий ВСУ
19:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Один боец ВСУ погиб с начала воскресенья в результате 17 обстрелов на Донбассе, еще один ранен.

С начала суток воскресенья на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, еще один получил ранения в результате 17 обстрелов со стороны боевиков, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"В течение текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения", – говорится в сводке, обнародованной в воскресенье вечером на странице пресс-центра штаба ООС в Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 9 обстрелов позиций ООС: неподалеку Павлополя по направлению Украинского - из стрелкового оружия; вблизи Новотроицкого по направлению Докучаевска - из автоматического гранатомета; неподалеку Авдеевки по направлению Спартака - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Павлополя по направлению Сосновского - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Богдановки и вблизи Новогнатовки по направлению Стилы - из гранатометов различных систем; неподалеку Красногоровки по направлению Трудовского - из снайперского и стрелкового оружия; вблизи Авдеевки по направлению Яковлевки - из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новотроицкого по направлению Докучаевска - из вооружения БМП, автоматического гранатомета.

"Это наш последний блокпост": Билецкий и ветераны АТО/ООС отправились на Донбасс

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 8 обстрелов украинских позиций: трижды неподалеку Новолуганского по направлению Доломитный - из минометов калибра 82-мм, а также из подствольного гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Попасной по направлению Первомайска из стрелкового оружия; в районе Золотого-4 - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Луганского по направлению Нижнего Лозового - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Золотого по направлению Первомайска - со станкового противотанкового гранатомета; в районе Зайцево - из миномета калибра 82-мм.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В два раза полезнее, чем считалось ранее: в чем секрет грецких орехов
02 Причины исчезновения цивилизации Майя
03 Десна одержала победу над Олимпиком на последней минуте матча (Видео)
04 Sia тяжело больна: от чего страдает австралийская певица (Фото)
05 Помпео: Мы точно знаем, что делаем в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Отдельные регионы Украины &quot;приморозит&quot;: прогнозы синоптиков
Отдельные регионы Украины "приморозит": прогнозы синоптиков
&quot;Это наш последний блокпост&quot;: Билецкий и ветераны АТО/ООС отправились на Донбасс
Билецкий и ветераны АТО/ООС отправились на Донбасс
Львовяне присоединились к акции против &quot;формулы Штайнмайера&quot; (Видео)
Львовяне протестуют против "формулы Штайнмайера"
СМИ: звезда &quot;Интернов&quot; встречается с голливудским режиссером (Фото)
СМИ: звезда "Интернов" встречается с голливудским режиссером (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь