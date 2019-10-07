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В зоне ООС погиб украинский военный

В зоне ООС погиб украинский военный
07:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Минобороны

Новости Украины:Один боец ВСУ погиб, один получил ранения с начала воскресенья в результате 26 обстрелов на Донбассе.

За воскресенье и ночь понедельника боевики 26 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, в результате чего погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще один - получил ранения", – говорится в сводке, обнародованной в понедельник утром на странице пресс-центра штаба ООС в Фейсбук.

За минувшие сутки боевики 25 раз открывали огонь по позициям ООС из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82-мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

"Кроме того, в нарушение Минских соглашений противник специально обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", – добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 15 обстрелов позиций ООС: трижды вблизи Новотроицкого - из вооружения БМП, гранатометов различных систем; дважды неподалеку Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета, снайперского и стрелкового оружия; дважды вблизи Павлополя - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Авдеевки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Богдановки и вблизи Новогнатовки - из гранатометов различных систем; вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Березового - из станкового противотанкового гранатомета; вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем; неподалеку Новомихайловки - из стрелкового оружия.

В СМИ появилось имя бойца ВСУ, погибшего сегодня на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 10 обстрелов: трижды неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82-мм, а также из подствольного гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Попасной - из стрелкового оружия; в районе Золотого-4 - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Луганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Золотого - из станкового противотанкового гранатомета; в районе Зайцевого и неподалеку Луганского - из минометов калибра 82-мм; вблизи Новолуганского - из миномета калибра 82-мм, ручных противотанковых гранатометов.

С начала текущих суток боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили обстрел недалеко от Майского - из миномета калибра 82-мм и стрелкового оружия.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", – сказано в сообщении.

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Донбасс, ВСУ, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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