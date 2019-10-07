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Понедельник, 07.10.2019

Госпогранслужба задержала двух контрабандистов в гидрокостюмах (Видео)

Контрабандистов в гидрокостюмах задержали в эти выходные пограничники Мукачевского отряда (Закарпатская обл.), сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины. "Во время патрулирования местности вблизи реки Тиса, вдоль которой проходит граница с Румынией, наряд увидел неизвестных с пакетами на плечах. Заметив пограничников и, поняв, что их разоблачили, злоумышленники покинули свою ношу и попытались скрыться. Не получилось. Впоследствии, недалеко от границы, военнослужащие задержали двух правонарушителей. Ими оказались жители поселка Деловое 19-ти и 17-ти лет и одеты они были в гидрокостюмы", - сообщает пресс-служба украинского погранведомства в понедельник. Молодые люди планировали переместить в Румынию 10 пакетов, в которых находилось 9,2тыс. пачек сигарет. Для выяснения всех обстоятельств правонарушения и составления административно-процессуальных документов, пачкарив доставлен в пограничное подразделение. Правовую оценку действиям злоумышленников определять суд.
Интерфакс-Украина
Фото: dpsu.gov.ua
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Пограничники, Контрабанда, Госпогранслужба, Нацполиция.
10:17 Сегодня Телеграф
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