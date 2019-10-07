Причина задержки подачи отопления в Киеве уже известна

Новости Украины:Виталий Кличко объяснил, почему Киев не спешит с включением отопления

Власть Киева хочет, чтобы в домах киевлян не было холодно, однако учитывая следующие теплые дни включение отопления сейчас может вызвать лишние расходы граждан.

Об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко в разговоре с журналистами.

"Сегодня очень холодный день, послезавтра уже будет 18. По регламенту, если температура будет ниже 8 градусов в течение трех суток, мы уже подключаем отопление. Мы следим за погодой, для того чтобы не включить (теплоснабжение - ред.) рано, так как последующие дни будут достаточно теплые, чтобы киевляне не платили дополнительные деньги. С другой стороны, сейчас реагируем, чтобы ни в коем случае в домах не было холодно", - сказал Кличко.

По его словам, социальные учреждения уже могут подключаться к теплу. "Они лично принимают решение. Больницы, детские сады, школы могут подключаться отдельно", - добавил Кличко.