Еще в одной области Украины решили дать отопление

Новости Украины:В Ужгороде отопительный сезон открыли на две недели раньше, чем в прошлом году.

Члены исполкома Ужгородского горсовета на внеочередном заседании проголосовали за то, чтобы начать отопительный сезон в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты населения с сегодняшнего дня, 7 октября.

Об этом говорится в сообщении Ужгородского горсовета.

"Члены исполкома Ужгородского горсовета на внеочередном заседании проголосовали за то, чтобы начать отопительный сезон 2019-2020 годов в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты населения с сегодняшнего дня, 7 октября", - говорится в сообщении.

Руководителям учреждений рекомендовали обеспечивать температурный режим в помещениях учреждений социальной сферы с учетом среднесуточной температуры воздуха, осуществлять подачу тепла при снижении температурного режима ниже нормативного.

Как известно, в прошлом году отопительный сезон в Ужгороде начался 22 октября.