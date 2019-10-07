Еще в одной области Украины решили дать отопление

Члены исполкома Ужгородского горсовета на внеочередном заседании проголосовали за то, чтобы начать отопительный сезон в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты населения с сегодняшнего дня, 7 октября.
Об этом говорится в сообщении Ужгородского горсовета.
"Члены исполкома Ужгородского горсовета на внеочередном заседании проголосовали за то, чтобы начать отопительный сезон 2019-2020 годов в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты населения с сегодняшнего дня, 7 октября", - говорится в сообщении.
Руководителям учреждений рекомендовали обеспечивать температурный режим в помещениях учреждений социальной сферы с учетом среднесуточной температуры воздуха, осуществлять подачу тепла при снижении температурного режима ниже нормативного.
Как известно, в прошлом году отопительный сезон в Ужгороде начался 22 октября.