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На Донбасс направили дополнительные силы МВД

На Донбасс направили дополнительные силы МВД
11:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото:Facebook

Новости Украины:Перед отводом ВСУ для обеспечения безопасности Украина направила дополнительные отряды МВД.

В населенных пунктах Золотое-4 и Катериновка на востоке Украины, где планируется отвод военных сил, уже третий день обеспечивают публичную безопасность дополнительные полицейские силы.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба МВД Украины. В частности, речь идет о четырех передвижных мобильных группах и двух пеших нарядах полиции.

В поселке Золотое-4, где проживают 600 граждан, также полноценно функционирует полицейская станция, где несет службу участковый офицер полиции. Патрулирование полицейских усиленно полицейскими патрульной службы особого назначения из Кировоградской и Луганской областей – привлечено 36 правоохранителей.

Противник на Донбассе дважды бил гранатометами по Золотому

1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске договорились о начале разведения войск в Петровском и Золотом. Разведение должно начаться 7 октября при условии соблюдения в течение семи дней режима тишины, однако боевики продолжали вести обстрелы.

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Донбасс, МВД Украины, Катериновка, Владимир Зеленский, АТО, Золотое, ООС.
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