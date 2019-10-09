"Суд" оставил под арестом трех крымских татар

Новости Украины:После обысков 10 июня в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах задержали восемь мужчин.

Подконтрольный России «Верховный суд» оккупированного Крыма оставил фигурантов Белогорского "дела Хизб ут-Тахрир" Энвера Омерова, Ризу Омерова и Айдера Джеппарова под арестом в СИЗО. Об этом адвокат Ризы Омерова Александр Стасюк сообщил Радио Свобода.

Арестованные останутся в СИЗО до 5 ноября.

По словам Стасюка, со дня задержания, 10 июня, с его подзащитными не проводились никакие процессуальные действия, направленные на доказательство их причастности к совершению преступления. Российское следствие не комментирует эту информацию.

Остальные - пятеро задержанных в Крыму 10 июня остаются в СИЗО.

Как сообщалось, после обысков 10 июня в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах задержали восемь мужчин. В тот же день суд начал избирать им меры пресечения.

ФСБ России заявила, что следственные действия проходят в рамках уголовного дела по статье об организации или участии в деятельности террористической организации и касаются религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

Украинские правоохранительные органы открыли уголовное производство в связи с проведением российскими силовиками обысков в аннексированном Крыму.

После российской аннексии Крыма весной 2014 года на полуострове регулярно проходят обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир" .