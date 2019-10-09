Скачать
Среда, 09.10.2019
Верланов рассказал, кто попадет в "зону особого внимания" налоговой
Верланов рассказал, кто попадет в "зону особого внимания" налоговой
Биденко: туризм и продвижение - это точка роста, с которой необходимо работать МКМС
Биденко: туризм и продвижение - это точка роста, с которой необходимо работать МКМС
Усику нашли нового соперника
Усику нашли нового соперника
Ксения Симонова заняла призовое место на конкурсе Britain's Got Talent (Видео)
Ксения Симонова заняла призовое место на конкурсе Britain's Got Talent (Видео)

"Суд" оставил под арестом трех крымских татар

"Суд" оставил под арестом трех крымских татар
00:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:После обысков 10 июня в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах задержали восемь мужчин.

Подконтрольный России «Верховный суд» оккупированного Крыма оставил фигурантов Белогорского "дела Хизб ут-Тахрир" Энвера Омерова, Ризу Омерова и Айдера Джеппарова под арестом в СИЗО. Об этом адвокат Ризы Омерова Александр Стасюк сообщил Радио Свобода.

Арестованные останутся в СИЗО до 5 ноября.

По словам Стасюка, со дня задержания, 10 июня, с его подзащитными не проводились никакие процессуальные действия, направленные на доказательство их причастности к совершению преступления. Российское следствие не комментирует эту информацию.

Остальные - пятеро задержанных в Крыму 10 июня остаются в СИЗО.

Как сообщалось, после обысков 10 июня в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах задержали восемь мужчин. В тот же день суд начал избирать им меры пресечения.

ФСБ России заявила, что следственные действия проходят в рамках уголовного дела по статье об организации или участии в деятельности террористической организации и касаются религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

Украинские правоохранительные органы открыли уголовное производство в связи с проведением российскими силовиками обысков в аннексированном Крыму.

Чумак пообещал надлежащую правовую реакцию на возможные правонарушения в Золотом

После российской аннексии Крыма весной 2014 года на полуострове регулярно проходят обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир" .

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Арест, Крымские татары, Оккупированный Крым.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 9 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Тайсон Фьюри устроил драку с гигантом-рестлером, но нокаутировал другого (Видео)
03 Медики рассказали, почему нельзя повторно наполнять пластиковые бутылки
04 Состоялась презентация Redmi Note 8 Pro в Украине (Фото)
05 Российский теннисист покончил с собой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Загороднюк назвал приоритеты Минобороны на следующий год
Загороднюк назвал приоритеты МОУ на следующий год
Флаг Национального Достоинства: Раде предлагают пересмотреть статус флага ОУН
Раде предлагают пересмотреть статус флага ОУН
Когда ждать &quot;бабьего лета&quot;: прогноз погоды на завтра
Когда ждать "бабьего лета": прогноз погоды на завтра
Медики рассказали, какая польза от семечек подсолнуха
Медики рассказали, какая польза от семечек подсолнуха
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь