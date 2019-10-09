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Епифаний освятил два новых храма в Мариуполе

Епифаний освятил два новых храма в Мариуполе
02:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Во вторник, 8 октября, предстоятель ПЦУ Епифаний освятил два новых храма в Мариуполе.

«В течение одного дня сегодня имел особую радость освятить два новых храма в Мариуполе – прифронтовом городе сейчас на Донетчине, в котором ныне живут более 140 000 вынужденных переселенцев. Убежден, что эти храмы станут центрами духовной защиты для многих верующих, которые будут объединяться здесь в своих молитвах к Господу», - написал предстоятель ПЦУ.

Епифаний отметил, что вследствие российской агрессии особенно страдают жители Восточной Украины, которые, не желая быть под гнетом оккупантов, покинули свои дома и нашли убежище на мирной территории.

«Особенно непросто такой опыт дается детям. Сегодня у меня были встречи и общение с детьми наших священников-переселенцев и детьми из многодетных семей, которых духовно опекает архиепископ Донецкий и Мариупольский Сергий. Передал им подарки от нашей Церкви, которые пригодятся им в учебе, а они мне – свои рисунки. Знаете, что изображено на тех рисунках? Не ужасы войны, а красота мира! Карта Украины, сине-желтые цвета, голуби мира, барвинковые веночки, ангелы – словом, то, что для детей является символом желаемой, нормальной жизни и свидетельствует об их стремлении к добру и миру», - рассказал Епифаний.

Он также выразил надежду, что ячейки нашей Украинской церкви, подобные храмам, освященным в Мариуполе, понемногу будут менять мировоззрение тех людей на востоке Украины, которые пока что до конца не понимают, чем важно духовное и государственное единство украинского народа.

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«Но молитва имеет силу, и Бог помогает человеку измениться к лучшему. Поэтому пусть в дальнейшем мы совместными усилиями, шаг за шагом, каждый на своем месте, будем развивать и утверждать единую поместную Православную Церковь Украины, а с ней – мир и единство в нашем государстве», - подчеркнул митрополит Киевский и всея Украины.

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Мариуполь, Храмы, Епифаний, Епифаний освятил храмы в Мариуполе.
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