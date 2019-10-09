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Суд в Виннице взял под стражу добровольца из США, который воевал на Донбассе

Суд в Виннице взял под стражу добровольца из США, который воевал на Донбассе
06:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В США Крейга Лэнга обвиняют в разбое и умышленном убийстве двух человек в штате Флорида в 2018 году

Винницкий апелляционный суд отменил домашний арест для американца Крейга Лэнга, который воевал на Донбассе, и назначил ему два месяца содержания под стражей. Об этом сообщает Радио Свобода.

«Винницкий апелляционный суд, отменив домашний арест, как меру пресечения для бывшего американского военного Крейга Лэнга, постановил держать его 60 суток под стражей», - говорится в сообщении.

Против домашнего ареста выступила прокуратура, которая не согласилась с решением суда первой инстанции и подала апелляцию, требуя взять Ленга под стражу.

Как отмечается, в США Лэнга обвиняют в разбое и умышленном убийстве двух человек в штате Флорида в 2018 году. Адвокаты настаивают, что отдавать его на родину нельзя, потому что он воевал добровольцем на Донбассе, а в Соединенных Штатах ему грозит смертная казнь.

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Кроме того, защита американца не видит необходимости в его пребывании под стражей, поскольку Ленг выполнял все условия круглосуточного домашнего ареста и вовремя являлся в суд. В связи с этим, передает Радио Свобода, адвокаты обратятся в Европейский суд по правам человека.

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США, Винница, Суд, Донбасс, стража, Крейг Лэнг.
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