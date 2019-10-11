Полиция разоблачила директора интерната, продававшего в трудовое рабство несовершеннолетних

Новости Украины:Запорожские полицейские задержали подозреваемого в торговле несовершеннолетними в качестве рабочей силы.

Как сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Запорожской области, полиция Запорожья получила оперативную информацию о том, что директор одного из интернатов Приазовского района (Запорожская область) сдавал несовершеннолетних подопечных в качестве рабочей силы посторонним людям, которые привлекали подростков к выполнению тяжелых строительных и хозяйственных работ. За это педагог получал денежное вознаграждение.

В спецоперации, проведенной правоохранительными органами в интернате, приняли участие сотрудники управления по борьбе с торговлей людьми, спецназ "КОРД", прокуратура.

Директор интерната был разоблачен силовиками сразу после получения тем денежного вознаграждения в сумме 1000 грн за представления постороннему лицу 4 несовершеннолетних воспитанников - мальчиков возрастом до 14 лет для строительных работ в частном домовладении в поселке Приазовского района.

На данный момент в интернате проводятся следственные действия. Решается вопрос о задержании его руководителя.