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Полиция разоблачила директора интерната, продававшего в трудовое рабство несовершеннолетних

Полиция разоблачила директора интерната, продававшего в трудовое рабство несовершеннолетних
11:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Запорожские полицейские задержали подозреваемого в торговле несовершеннолетними в качестве рабочей силы.

Как сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Запорожской области, полиция Запорожья получила оперативную информацию о том, что директор одного из интернатов Приазовского района (Запорожская область) сдавал несовершеннолетних подопечных в качестве рабочей силы посторонним людям, которые привлекали подростков к выполнению тяжелых строительных и хозяйственных работ. За это педагог получал денежное вознаграждение.

В спецоперации, проведенной правоохранительными органами в интернате, приняли участие сотрудники управления по борьбе с торговлей людьми, спецназ "КОРД", прокуратура.

Директор интерната был разоблачен силовиками сразу после получения тем денежного вознаграждения в сумме 1000 грн за представления постороннему лицу 4 несовершеннолетних воспитанников - мальчиков возрастом до 14 лет для строительных работ в частном домовладении в поселке Приазовского района.

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На данный момент в интернате проводятся следственные действия. Решается вопрос о задержании его руководителя.

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Полиция, Запорожская область, Интернат, КОРД.
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