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ДТП в Черниговской области: пострадали 10 человек

ДТП в Черниговской области: пострадали 10 человек
12:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Водитель грузовика не справился с управлением и лоб в лоб столкнулся с маршрутным автобусом.

В с. Ольшана Ичнянского района Черниговской области в результате лобового столкновения автомобиля Volkswagen Т4 с маршрутным автобусом марки "І-VAN" травмированы 10 человек.

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

"В с. Ольшана Ичнянского района, по ул. Славянской, на закругленном участке дороги в 10 ч. 22 мин. 10 октября водитель автомобиля Volkswagen Т4 не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с маршрутным автобусом марки "І-VAN" сообщением "Ичня-Прилуки", в котором были 23 пассажира. в результате происшествия 10 пассажиров получили травмы", - говорится в сообщении.

В ДТП в центре Мехико пострадали 14 человек

Уточняется, что пятерых пострадавших доставили в Ичнянскую районную больницу, еще пятерым назначили амбулаторное лечение. По информации медиков, серьезных травм у пострадавших нет - в основном ушибы и стресс.

Как сообщалось, 7 октября возле пгт Козелец грузовой автомобиль МАН ударил рейсовый автобус "Эталон", который двигался по маршруту "Чернигов-Киев", в результате чего тот перевернулся на бок. Травмы получили четверо пассажиров автобуса.

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ДТП, Черниговская область, Маршрутка, Автобус.
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