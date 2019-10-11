В Запорожской области сотрудники СБУ нашли тайник с патронами и гранатами

Новости Украины:В схроне находилось около соти патронов, четыре гранаты и две осколочные гранаты.

На окраине Запорожья обнаружен тайник с военными средствами поражения.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, оперативники обнаружили схрон в лесополосе.

Из него изъяли четыре гранаты Ф-1, РГД-5 и РГ-42, две осколочные гранаты ВОГ-17 и около сотни патронов калибра 5,45 мм.

В рамках уголовного производства, начатого по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственно-оперативные действия.

Мероприятия по выявлению и изъятию средств поражения проводились совместно с сотрудниками ГУНП в Запорожской области.