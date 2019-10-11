КПВВ в Станице Луганской "заминировали"

Новости Украины:КПВВ "Станица Луганская" временно закрыли из-за "заминирования".

Из-за сообщении о заминировании недействующей автозаправочной станции вблизи КПВВ "Станица Луганская" пограничники прекратили осуществлять пропускные операции.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ.

"Сегодня, 11 октября, в 12.00 от подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что бездействующая автозаправочная станция вблизи КПВВ "Станица Луганская", заминирована", - говорится в сообщении.

"В 15:30 11 октября пропускные операции через КПВВ возобновлены", - позже заявили пограничники.

Отмечается, что с целью сохранения жизни и здоровья граждан пограничники прекратили осуществлять пропускные операции через линию разграничения и вместе с сотрудниками Нацполиции эвакуировали граждан, находившихся в КПВВ и сервисных зонах контрольного пункта.