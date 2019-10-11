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Прокуратура расследует причины отравления на "Авдеевском коксохимическом заводе"

Прокуратура расследует причины отравления на "Авдеевском коксохимическом заводе"
16:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: don.gp.gov.ua

Новости Украины:В Донецкой области двое работников частного предприятия отравились токсичными газами.

По данному факту прокуратурой Донецкой области, проводится досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что привело к отравлению токсичными газами двух работников частного акционерного общества "Авдеевский коксохимический завод".

По предварительным данным следствия, 11 октября, примерно в 8:30, 34-летняя оператор одного из цехов, находясь на рабочем месте, отравилась выбросами бензола и аммиака, от чего потеряла сознание. Увидев свою коллегу на полу, 34-летний начальник смены пытался оттащить ее от места концентрации ядовитых веществ, однако и сам отравился аммиаком и бензолом.

Отмечается, что оба пострадавших доставлены в реанимационное отделение Авдеевской центральной больницы. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии.

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По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее иные тяжкие последствия).

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Досудебное расследование продолжается.

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Прокуратура, Донецкая область, Авдеевский коксохим.
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